Dialoga Canciller con Embajador de EU sobre agenda bilateral

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se reunió este martes con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para dar seguimiento a temas de la agenda bilateral.

El encuentro fue dado a conocer por la Cancillería mexicana en redes sociales. Aunque no se detallaron los asuntos abordados, ocurrió en medio de tensiones entre ambos países por temas de seguridad y comercio.

“México y Estados Unidos trabajan de manera coordinada, con base en el respeto a las soberanías, la confianza mutua y la responsabilidad compartida”, publicó la SRE.

La reunión entre el canciller y el diplomático estadunidense se realizó dos días después del encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Donald Trump durante la final del Mundial de Clubes, en Nueva Jersey.

Entre los temas que han tensado recientemente la relación bilateral se encuentran la solicitud de Washington para que México detenga a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya; la presunta información falsa que el exembajador Ken Salazar habría proporcionado al gobierno mexicano al negar la participación de autoridades estadunidenses en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada; la presunta participación ilegal de agentes de la CIA en operativos de seguridad en Chihuahua, y las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).