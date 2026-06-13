Muere mujer detenida en comandancia Norte

Una mujer de 33 años de edad aproximadamente murió en las celdas de la comandancia norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal al parecer la mujer aspiró lo que le hizo que perdiera la vida.

La mujer se encontraba en una de las celdas detenida por alguna falta administrativa, la autoridad investiga mas datos de su ingreso y abre investigación del hecho.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para investigar así como semefo para el retiro del cuerpo y la necropcia de ley.

La DSPM no ha dado más datos al respecto de la muerte de la mujer, por lo cual se espera el informe oficial.