Muere la cantante Lauren Bennett, miembro de “GRL” y participante en “Party Rock Anthem”

La cantante británica, Lauren Bennett, de 37 años de edad y quien es conocida por su canción “Party Rock Anthem” (2011) con el exduo LMFAO, ha muerto inesperadamente según confirmaron sus excompañeras de “GRL”.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, sus compañeras del grupo musical al que perteneció hasta 2014 lamentaron su fallecimiento.

“Con gran tristeza compartimos la noticia que nuestra querida Lauren ha muerto. Nuestros corazones están rotos y, no podemos expresar cuánto significaba ella para nosotros. Siempre vamos a recordar el amor, las risas y los recuerdos que ella nos dió. Su hermoso espíritu tocó miles de vidas y siempre será recordada y amada. Descansa en paz, dulce Lauren”, expresaron en el mensaje.

Lauren Bennett es popularmente conocida por su participación en el éxito del exduo formado por Redfoo y Sky Blu “Party Rock Anthem” de 2011 donde prestó su voz para la canción que a la fecha cuenta con 2 mil 567 millones de reproducciones.

La cantante formó parte de los grupos musicales “Paradiso Girls” y “GRL” — este último que empezó en 2013 y terminó un año después, el grupo ya había perdido a una de sus integrantes: Simone Battle por suicidio y, tras el hecho decidieron separarse—, según medios especializados.

Cabe destacar que a una corta edad Bennett formó parte de “Paradiso Girls” tras haber llegado a la final del programa de talentos “The X Factor” —donde nació “One Direction”— que comenzó en 2009 y fue considerado un “spin-off” de “The Pussy Cats Dolls”, razón por la que se mudó a Estados Unidos a los 17 años de edad.