Muere hombre tras ataque armado en la colonia Chihuahua 2000

La noche de este viernes, un hombre de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida luego de ser atacado a balazos en la colonia Chihuahua 2000.

De acuerdo con información preliminar, la víctima presuntamente viajaba a bordo de una motocicleta cuando fue agredida con arma de fuego. En el lugar de los hechos, ubicado en la calle Moisés Sisa Lleves número 15591, fueron localizados alrededor de siete casquillos percutidos.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria al hombre lesionado; sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, falleciendo en el lugar.

Testigos señalaron que el hombre habría llegado momentos antes al domicilio a bordo de una camioneta, tras el ataque armado.

Al sitio acudieron unidades policiacas de las distintas corporaciones, quienes acordonaron la zona y realizaron el levantamiento de evidencias, mientras que la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.