Muere hombre por presuntas causas naturales dentro de su vivienda en Camino Real

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este sábado en el patio de su domicilio, ubicado en la colonia Camino Real, luego de que presuntamente sufriera complicaciones de salud derivadas de una enfermedad que padecía.

El cuerpo fue localizado en un sillón, en el cruce de las calles Mallorquín y Paseos del Palomino, donde se encontraba sentado y ya presentaba rigidez cadavérica. Al inspeccionar la escena, se detectaron lesiones en una de sus piernas, aparentemente provocadas por un perro cuando ya había fallecido.

De acuerdo con personas cercanas, el hombre padecía cirrosis hepática y desde un día antes había presentado fuertes malestares físicos. Estos antecedentes fueron considerados en la valoración preliminar del fallecimiento, que fue atribuido a causas naturales.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal investigador para tomar conocimiento del caso, efectuar las diligencias correspondientes y permitir el retiro del cuerpo por parte de una funeraria.