Moviliza a bomberos incendio en terreno con acumulación de basura cerca del Relleno Sanitario

Un incendio de consideración consumió durante las primeras horas de este sábado un terreno de aproximadamente 30 por 30 metros, ubicado en las inmediaciones del relleno sanitario de Chihuahua, lo que generó la movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro pudo haber iniciado a consecuencia de algunas fogatas; sin embargo, hasta el momento no se han establecido oficialmente las causas que originaron el fuego.

Al llegar al lugar, los elementos de Bomberos encontraron las llamas propagándose entre una considerable acumulación de basura en el predio, por lo que desplegaron de inmediato maniobras para contener el incendio y evitar que alcanzara terrenos cercanos.

Para atender la emergencia fue necesaria la participación de un camión de bomberos, un trascabo y dos unidades cisterna, cuyos operadores trabajaron de manera coordinada en las labores de control y sofocación.

La intervención oportuna permitió controlar el fuego en cuestión de minutos y evitar que se extendiera a mayores dimensiones. No se reportaron personas lesionadas.