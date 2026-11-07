Investiga Fiscalía de Tabasco a 201 servidores públicos por posibles delitos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco abrió durante 2026 un total de 201 carpetas de investigación contra servidores públicos por posibles delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, de las cuales 186 permanecían en proceso de integración y en 12 casos se habían solicitado órdenes de aprehensión.

Las cifras fueron presentadas por el fiscal general, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, durante un balance con corte al 23 de octubre, en el que se dio cuenta del avance de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos.

De acuerdo con una publicación de La Silla Rota, difundida el pasado 6 de noviembre, entre las personas bajo investigación presuntamente se encontrarían excolaboradores de las administraciones encabezadas por Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, quienes gobernaron Tabasco durante el periodo de 2019 a 2024.

Sin embargo, dicha información fue atribuida por el medio a fuentes extraoficiales, por lo que hasta el momento no existe una relación oficial que permita confirmar la identidad de los exfuncionarios presuntamente involucrados. La apertura de las carpetas de investigación tampoco representa, por sí misma, una determinación de responsabilidad penal contra las personas investigadas.