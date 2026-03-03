Muere hombre al interior de bar en el Centro

Un hombre de 64 años de edad perdió la vida la noche de este martes al interior del bar Gambrinus, ubicado en el cruce de las calles Ángel Trías y Tercera, en el Centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba en el establecimiento acompañado de un amigo, donde había permanecido durante varias horas consumiendo bebidas alcohólicas. Empleadas del lugar señalaron que el fallecido era cliente frecuente y conocido entre el personal.

Según testigos, ambos solicitaron alimentos y mientras el hombre se encontraba comiendo tacos, repentinamente se desvaneció, por lo que personas en el sitio solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, presumiéndose que sufrió un paro cardíaco.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al establecimiento y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena, mientras se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades serán las encargadas de determinar oficialmente la causa del fallecimiento mediante los estudios periciales correspondientes.