Muere Chucho Gallegos, periodista de espectáculos y fundador de TVyNovelas, a los 84 años

Chucho Gallegos, periodista de espectáculos y fundador de la revista TVyNovelas, murió a los 84 años este lunes 7 de septiembre tras enfrentar complicaciones de salud que lo mantuvieron por días en terapia intensiva.

La noticia de su fallecimiento fue reportada por el periodista Gil Barrera, actual director editorial de la revista TVyNovelas, y más tarde confirmada por la misma publicación de farándula.

“Jesús Gallegos Rosales murió tras complicaciones de salud que lo llevaron a terapia intensiva, donde desafortunadamente no logró superar la crisis”, se menciona en la publicación de Instagram de la revista.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Chucho Gallegos perdió la vida “alrededor de las 7pm este lunes 7 de septiembre”.

Durante la transmisión del programa ‘De Primera Mano’ de este lunes, Gustavo Adolfo Infante pidió oraciones por la salud de su amigo, quien se encontraba “grave”.

“Chucho Gallegos está muy grave, está internado, está en terapia intensiva en este momento y el diagnóstico es reservado pero mucho muy grave (…) Hace rato hablé con Paty, su esposa, a quien le mando todo mi cariño y respeto, me dijo: ‘es que faltan muchas cosas’”, dijo el comunicador.

“Falta un riñón, falta un hígado y falta un pulmón”, sentenció sin dar más detalles.

Según información de Gil Barrera, el pionero de la prensa rosa se encontraba hospitalizado en el Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México.

El periodista había sido hospitalizado tras ser diagnosticado con una bacteria que le provocó hemorragias internas, lo que derivó a que su familia solicitara donadores de sangre desde hace semanas, reporta TVNotas.

¿Quién era Chucho Gallegos?

Chucho Gallegos se convirtió en una figura clave del periodismo de espectáculos en México.

El 25 de octubre de 1979 fundó la revista TVyNovelas y más tarde los premios del mismo nombre.

Además, trabajó en importantes medios como El Sol de México, la revista Tele-Guía, Hoy Domingo, donde coincidió con Jacobo Zabludovsky, Diario Basta!, el periódico Reforma, entre otros.

Durante su trayectoria entrevistó a importantes figuras como María Félix, Juan Gabriel, Agustín Lara, Luis Miguel, Vicente Fernández, Julio y Enrique Iglesias, Salma Hayek, Thalía, Verónica Casto, Maribel Guardia, Carmen Salinas y muchos más.