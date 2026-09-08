Canadá impone oficialmente aranceles de hasta el 50% a productos de EE.UU.

Canadá impuso oficialmente este martes nuevos aranceles del 15 %, 25 % y 50 % a productos estadounidenses, en una medida que entró en vigor a las 00:01 horas (hora de Nueva York) y que afecta a importaciones procedentes de EE.UU. equivalentes a 27.600 millones de dólares canadienses (unos 19.950 millones de dólares estadounidenses).

Según la lista oficial publicada por el Gobierno canadiense, las nuevas tarifas se aplican a productos seleccionados entre aquellos afectados por los aranceles estadounidenses, con tasas individuales que corresponden al porcentaje aplicado por Washington a los mismos bienes.

“Como resultado de la decisión de Estados Unidos […], el Gobierno de Canadá igualará los aranceles de la Sección 338 de EE.UU., dólar por dólar”, señaló Ottawa en su lista oficial de productos y aranceles.

Riesgo de nueva escalada comercial

La decisión llega después de que el Gobierno del primer ministro Mark Carney apostara por mantener una postura firme frente al presidente estadounidense Donald Trump, para fortalecer así su posición negociadora ante Washington, según Bloomberg.

En los últimos meses, la relación comercial entre EE.UU. y Canadá se ha deteriorado hasta derivar en en una guerra arancelaria. Desde febrero de 2025, Washington ha impuesto aranceles a numerosas importaciones canadienses, a lo que Ottawa ha respondido con medidas de represalia.

Las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comercial fracasaron en agosto de 2026, lo que desató una nueva escalada de medidas arancelarias entre ambos países.