Inaugurará PJE nuevas instalaciones de la Ciudad Judicial en Hidalgo del Parral

-Albergarán Juzgados Civiles y Familiares además del CECOFAM.

Hidalgo del Parral.- Este martes 8 de septiembre, la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado, Marcela Herrera Sandoval, encabezará la inauguración de las nuevas instalaciones de la Ciudad Judicial en Hidalgo del Parral, como parte de las acciones para fortalecer una justicia cercana, accesible y con espacios dignos para la ciudadanía.

El evento se llevará a cabo a las 13:00 horas, en avenida Prof. Daniel Royal No. 457, colonia Huerta, y representa un avance en la modernización de los servicios de justicia en la región sur del estado.

Entre los espacios que se pondrán en funcionamiento destaca el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM), con el que Hidalgo del Parral se convertirá en el tercer municipio de Chihuahua en contar con este servicio especializado, fortaleciendo la atención a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Como parte de la agenda de Justicia Cercana, previamente, a las 10:00 horas, la Magistrada Presidenta, magistradas, magistrados y directivos del Poder Judicial encabezarán en el Bachilleres Plantel 12 una jornada del programa “Soy Legal”, en la que decenas de jóvenes participarán en pláticas enfocadas en cultura de la legalidad y en generar conciencia sobre las consecuencias de tomar malas decisiones.

Con ambas actividades, el Poder Judicial del Estado refrenda su compromiso de acercar la justicia a la ciudadanía, fortalecer sus servicios y promover entre las nuevas generaciones una cultura basada en la legalidad y la toma responsable de decisiones.