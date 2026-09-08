Prevén lluvias en las regiones serrana y noroeste para este martes; máxima será de 32°C en Chihuahua capital

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Por la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en el centro, sur y este de Nuevo León; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro, sur y este) y Aguascalientes, que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, así chubascos en Coahuila y Nuevo León; todas las lluvias con descargas eléctricas.

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/ en Coahuila y Nuevo León; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.