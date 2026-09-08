Destaca Maru Campos detección y aseguramiento de narcolaboratorio en Parral en colaboración con Sedena

-Reconoce el trabajo coordinado entre las corporaciones estatales y federales en la lucha contra el crimen y las drogas

La gobernadora Maru Campos envió un mensaje a la ciudadanía en el que destacó la detección y el aseguramiento de un narcolaboratorio en Parral, gracias a la lucha permanente que el Estado, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, ha mantenido en contra de las drogas y el crimen organizado.

La mandataria detalló que el hallazgo se dio gracias a labores de inteligencia y vigilancia aérea de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), en las inmediaciones del municipio de Parral, donde se encontraron estructuras ocultas entre la vegetación, depósitos y vehículos de carga.

“Esa es la diferencia entre un gobierno que reacciona y un gobierno que anticipa. Y esa diferencia tiene nombre: Plataforma Centinela, el sistema de prevención e inteligencia que construimos para que Chihuahua vea lo que otros no ven, y actúe antes de que el daño esté hecho”, dijo.

Agregó que, al contar con la información, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron una intervención conjunta en tierra, con inteligencia, fuerzas especiales y el ejército mexicano, lo que llevó a la ubicación de una instalación presumiblemente destinada al procesamiento de drogas sintéticas, toneladas de sustancias químicas, precursores e infraestructura completa para su producción.

Los cálculos preliminares de la investigación estiman que el sitio asegurado tenía capacidad para producir hasta cien kilogramos diarios de metanfetamina, hasta cien mil dosis que hoy no llegarán a las calles ni a los jóvenes.

Al confirmarse los hallazgos, se notificó de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR), realizándose el resguardo y las diligencias periciales de manera conjunta entre autoridades estatales y federales, además de cuidar con precisión la cadena de custodia de cada área y cada material asegurado.

La investigación sigue abierta, en el ámbito que a cada institución corresponde. Este aseguramiento es un golpe directo a la producción y distribución de drogas sintéticas en la región y en el país.

Maru Campos reconoció al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaría de la Defensa Nacional por la labor realizada, así como su disposición y colaboración permanente al trabajo conjunto.

“Reitero nuestro compromiso de colaborar con todas las instituciones sin condiciones y sin reservas, porque cuidar a las familias chihuahuenses no admite medias tintas”, expresó.

Finalmente, la Gobernadora aseguró que la lucha contra este flagelo continuará sin tregua, ya que lo que está en juego es el futuro de todas y todos.

“En Chihuahua no mandan los criminales ni el miedo. Aquí seguiremos trabajando por el bien de todos los chihuahuenses”, finalizó.