Presenta Secretaría de Salud la “Caravana por la Prevención del Suicidio y las Adicciones”

– Secretaría de Educación y Deporte coordinará la participación de estudiantes de los subsistemas estatal y federal

Con el propósito de fortalecer la prevención, detección temprana y atención oportuna de conductas de riesgo entre adolescentes, la Secretaría de Salud presentó la “Caravana por la Prevención del Suicidio y las Adicciones”.

El anuncio fue encabezado por el director del Instituto Chihuahuense de Salud Mental y comisionado estatal de Atención a las Adicciones, Javier González Herrera.

En este evento se dio a conocer la estrategia “Prevención que Protege: Adolescentes Libres de Adicciones y Suicidio”, impulsada ante la necesidad de reforzar las acciones preventivas en materia de salud mental, particularmente frente a los índices de suicidio registrados en la entidad.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el apoyo de la diputada Joceline Vega Vargas y las gestiones realizadas desde el Congreso del Estado, para acercar herramientas prácticas a quienes mantienen contacto directo con niñas, niños y adolescentes.

A este esfuerzo se suma la Secretaría de Educación y Deporte, que fortalecerá la coordinación con los subsistemas de Educación Básica en los subsistemas estatal y federal, para facilitar la participación de las comunidades escolares en las actividades programadas.

Para ello, ambos subsistemas respaldarán a la realización de la caravana en Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral, así como colaborar en la convocatoria y presencia de 200 alumnas y alumnos en cada ciudad.

Esta coordinación permitirá acercar al alumnado contenidos especializados y herramientas para el cuidado de su salud mental, además de fomentar una cultura de prevención desde los centros escolares y fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad educativa ante casos de riesgo.

Como primera etapa se realizará el “Taller para la Prevención e Intervención Temprana de las Adicciones en Adolescentes”, dirigido al personal de orientación, trabajo social, psicología y prefectura de instituciones de educación básica.

La capacitación permitirá identificar señales de alerta y de riesgo entre las y los estudiantes, fortalecer las capacidades del personal para efectuar intervenciones basadas en evidencia, dar acompañamiento respetuoso y sensible, y canalizar adecuadamente los casos que requieran atención especializada.

La segunda fase consiste en la “Caravana por la Prevención del Suicidio y las Adicciones”, dirigida a estudiantes de educación básica, para brindarles información y herramientas psicoemocionales que promuevan el autocuidado, la reflexión y la toma de decisiones saludables.

La caravana se desarrollará en Ciudad Juárez, en el Gimnasio Lear Corporation Monarca, 10 y 11 de septiembre, de 9:00 a 12:00 horas; Chihuahua, en los Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración, 14, 15 y 17 de septiembre, de 9:00 a 12:00 horas; y Parral, en el Gimnasio Parral, 18 de septiembre, de 9:00 a 12:00 horas.

Asimismo, se desarrollarán actividades lúdicas y recreativas orientadas a fomentar la integración, el autocuidado y la convivencia saludable entre las y los jóvenes participantes.

Con estas acciones, las secretarías de Salud y de Educación y Deporte trabajan de manera coordinada para crear entornos escolares más seguros, informados y preparados, en los que la prevención, la escucha y la atención temprana sean pilares para proteger la salud mental y el bienestar de las nuevas generaciones.