Entrega DIF Estatal equipamiento para comedores de Ojinaga y Buenaventura

El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal entregó equipamiento para dos cocinas, y comedores escolares y comunitarios de Ojinaga y Buenaventura, donde niñas, niños y familias reciben alimentos diariamente.

En Ojinaga, el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 3 recibió mobiliario y enseres con una inversión superior a 178 mil pesos, para la elaboración de alimentos calientes en beneficio de 78 personas.

En Buenaventura, el Centro Comunitario “Rincón Recompensa a una Bella Vida” recibió equipamiento por más de 178 mil pesos, con lo que 40 personas podrán recibir alimentos calientes diariamente.

A través de NutriChihuahua, el DIF Estatal ha equipado más de 400 comedores y cocinas escolares y comunitarias en el estado, en beneficio de miles de personas. Esta semana, las entregas continuarán en Janos, Balleza y Guachochi.

En Ojinaga estuvieron presentes la presidenta municipal, Lucy Marrufo; el síndico, José de Jesús García; la directora del CAM 3, Irma Lorena Oliver Sandoval, así como Alejandra Núñez, en representación de la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón.

En Buenaventura participaron el presidente municipal, Rogelio Pacheco; la presidenta del DIF Municipal, Liliana Amaro y el coordinador del Programa de Desayunos Escolares del DIF Estatal, Humberto Nieto.