Captan cómo un histórico templo en la India es “engullido” por las aguas del río Ganges

El video muestra cómo un antiguo templo de Shiva, de unos 150 años de antigüedad, es ‘engullido’ por las aguas del río Ganges en el estado indio de Bengala Occidental. En las imágenes, se observa cómo la estructura se desmorona lentamente y termina por hundirse por completo.

150-Year-Old Shiva Temple Swept Away by Ganga Erosion in Malda’s Ratua in West Bengal, amid exceptionally high Ganga River flows, with Farakka Barrage recently recording around 12,00,000 Cusecs of discharge, highlighting the river’s immense force and severe bank erosion.… pic.twitter.com/7IdgN6FdGn — Naveen Reddy (@navin_ankampali) September 7, 2026

Según medios locales, el desbordamiento y la creciente erosión del Ganges, provocados por el aumento del nivel del agua, han intensificado la fuerza del río, arrasando con todo a su paso, incluyendo el histórico templo.