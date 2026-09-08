CARGANDO INFORMACIÓN...

Captan cómo un histórico templo en la India es “engullido” por las aguas del río Ganges

El video muestra cómo un antiguo templo de Shiva, de unos 150 años de antigüedad, es ‘engullido’ por las aguas del río Ganges en el estado indio de Bengala Occidental. En las imágenes, se observa cómo la estructura se desmorona lentamente y termina por hundirse por completo.

Según medios locales, el desbordamiento y la creciente erosión del Ganges, provocados por el aumento del nivel del agua, han intensificado la fuerza del río, arrasando con todo a su paso, incluyendo el histórico templo.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp