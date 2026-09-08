Destaca Fernando Ortega resultados en infraestructura, campo y atención ciudadana

Durante su segundo año de administración, el presidente municipal de Santa Isabel, Fernando Ortega, destacó los principales resultados alcanzados en materia de infraestructura pública, servicios municipales, apoyo al sector agropecuario y atención ciudadana.



Fernando Ortega estuvo acompañado de funcionarios municipales, estatales, así como diputados. Mauro Parada, secretario de Desarrollo Rural, fue el representante personal de la gobernadora Maru Campos; el evento se desarrolló en el auditorio municipal de la localidad.

El alcalde dijo que, como parte de la coordinación institucional con la gobernadora Maru Campos, el municipio obtuvo un respaldo de 33.4 millones de pesos destinados a infraestructura pública, mantenimiento urbano, servicios públicos, seguridad y apoyo ciudadano, recursos que permitieron impulsar obras prioritarias tanto en la cabecera municipal como en las comunidades rurales.

Estos recursos se aplicaron en acciones de movilidad y conectividad, entre ellas el recarpeteo de la calle principal y la construcción de un crucero de concreto hidráulico en la carretera libre a Cuauhtémoc, así como la pavimentación de calles en el Barrio La Estación y la próxima pavimentación del camino vecinal Santa Ana–Rancho Palacio.

Asimismo, se fortaleció la infraestructura comunitaria mediante la construcción del Salón de Usos Múltiples de San Miguel de los Anchondo, la rehabilitación de la Plaza Principal, la reconstrucción del puente vehicular de La Boquilla del Río, la rehabilitación de la Unidad Deportiva y la puesta en marcha de la Estancia Infantil.

En materia de agua potable y servicios básicos, se realizaron trabajos de rehabilitación y equipamiento de pozos, obras de electrificación y acciones para mejorar el acceso a espacios comunitarios. También se atendieron instalaciones públicas como los sanitarios de la Plaza Principal, la Sala de Velación y el Panteón Municipal.

El fortalecimiento de la infraestructura educativa fue otro de los ejes de trabajo. Durante este periodo se realizaron mejoras en sanitarios escolares y techumbres, además de programarse la rehabilitación del CREI “María Chávez”. De manera destacada, concluyó y fue inaugurada la techumbre del CECyTECH EMSAD 20.

En cuanto a los servicios municipales, el Gobierno de Santa Isabel mantuvo acciones permanentes de mantenimiento de caminos vecinales, recolección de residuos, operación del relleno sanitario, conservación de maquinaria y mejoramiento del alumbrado público en comunidades como Palomas y San Miguel de los Anchondo.

El campo también recibió atención prioritaria mediante gestiones realizadas en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Rural. Estos apoyos beneficiaron a productores con pacas de paja de frijol, maíz molido, concentrado de agostadero, alimento para ganado y semillas subsidiadas de sorgo forrajero y frijol.

Además, se llevaron a cabo trabajos con maquinaria para el rastreo de caminos de acceso y caminos sacacosecha, así como labores de desazolve y reparación de presones, acciones que contribuyen directamente a mejorar las condiciones productivas de las comunidades rurales.

En materia de atención ciudadana, el Gobierno Municipal brindó apoyos a personas e instituciones para atender necesidades relacionadas con educación, salud, adultos mayores, población vulnerable, gastos médicos, deporte, traslados y situaciones de emergencia. También se fortaleció el respaldo a la Cruz Roja y se apoyaron distintas necesidades comunitarias mediante combustible y asistencia social.

El presidente municipal Fernando Ortega señaló que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado, las instituciones educativas, los productores y la ciudadanía.

“En Santa Isabel seguimos trabajando con responsabilidad y cercanía para atender las necesidades más importantes de nuestras comunidades. La gestión y la coordinación institucional nos permiten avanzar en obras, servicios y apoyos que mejoran la calidad de vida de las familias”, expresó.

La Administración Municipal refrendó su compromiso de continuar impulsando proyectos de infraestructura, fortalecer los servicios públicos, respaldar al sector agropecuario y mantener una atención cercana a la ciudadanía. Resalto la frase de unidos somos más fuertes.