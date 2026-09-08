¡Judge está de regreso! Yankees activan a su capitán tras 3 meses en la IL

Después de perderse más de tres meses, Aaron Judge está listo para regresar a los New York Yankees.

El tres veces Jugador Más Valioso fue reincorporado el lunes por la noche desde la lista de lesionados de 60 días, un día libre para los Yankees. Tienen previsto iniciar una serie de tres juegos en casa el martes por la noche contra los Colorado Rockies.

Judge no juega desde el 31 de mayo debido a una fractura en una costilla derecha, pero el toletero viajó con los Yankees en su reciente gira por la Costa Oeste. El fin de semana pasado en San Diego, realizó prácticas de bateo en el terreno en varias ocasiones y corrió las bases mientras trabajaba para volver.

El jardinero se reincorporará al roster activo de New York sin pasar primero por una asignación de rehabilitación en ligas menores. Durante su ausencia, Judge manifestó que no necesitaría una etapa en las menores para estar listo.

“Si les digo que estoy listo para salir a jugar, creo que estamos listos para salir a jugar”, dijo Judge el 27 de agosto. “No soy un lanzador. Soy un jugador de posición. Puedo hacer mis repeticiones aquí abajo en la jaula. Estoy en cada juego. Estoy sentado ahí en el dugout viendo cada juego, sintiendo el ambiente, sintiendo la energía, así que no creo que vaya a haber mucha diferencia”.

Con 19 juegos restantes en la temporada regular, los Yankees (81-62) están a cuatro juegos del líder Tampa Bay Rays en el Este de la Liga Americana. Tienen una ventaja de dos juegos sobre el rival Boston Red Sox (80-65) por el primer comodín de la Liga Americana y tienen un posible desempate entre los equipos después de ganar la serie de la temporada.

El sembrado más alto juega en casa durante toda cada Serie de Comodines al mejor de tres.

New York tenía marca de 36-23 después de que Judge jugó por última vez el 31 de mayo y tuvo foja de 45-39 en los 84 juegos que se ha perdido desde entonces.

Pero la ofensiva ciertamente se ha visto afectada. Los Yankees batearon para .243 con 86 jonrones en 59 juegos hasta el 31 de mayo, pero conectaron apenas para .227 con 107 jonrones en 84 juegos mientras Judge estuvo fuera.

Su promedio de bateo durante ese tramo ocupó el 29no lugar entre los 30 equipos de las Grandes Ligas, por delante únicamente de Seattle Mariners (.225).

New York tenía un OPS de .770 hasta el 31 de mayo, pero fue de .681 en su ausencia.

Judge batea para .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. Se lesionó inicialmente al intentar evitar al segunda base Jazz Chisholm Jr. en una atrapada en zambullida en Houston el 26 de abril y bateó para .263 con siete jonrones y 20 carreras impulsadas en 31 juegos antes de quedar fuera.