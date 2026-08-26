Morenistas en vilo-Jáuregui cita a medios-La agenda de ‘Alito’-El Informe de Marcela

Tras la designación de Nora Ruvalcaba, Pablo Gutiérrez Lazarus y Rosa María Bayardo como coordinadores estatales de la 4T en Aguascalientes, Campeche y Colima, respectivamente, ayer comenzó a circular una imagen de una supuesta “agenda oficial” que señalaba que este día, Morena y sus partidos aliados destaparían a la persona ungida para quedarse con la candidatura al Gobierno del Estado en Chihuahua, sin embargo, al difundirse de tal manera en redes sociales, la titular de la Comisión Nacional de Elecciones del morenismo, Citlalli Hernández, tuvo que salir en redes sociales a desmentirla y asegurar que era una agenda “falsa”, pues al viralizarse, tanto los equipos del alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y de la senadora también con licencia, Andrea Chávez, se descolocaron al asumir que pudiera ser cierto y todavía no habían sido ni avisados. Pero como cuando el río suena, agua lleva, y con eso de que ya empezaron a salir los primeros nombramientos, además de tal como se lo anunciamos ayer, ya falta poco y en cualquier momento de los próximos días, la dirigencia nacional de Morena a cargo de Ariadna Montiel, revelará el nombre de quien los abanderará por la gubernatura en 2027.

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Y si del proceso interno de Morena se trata, el que hoy andará en la ciudad de Chihuahua para salir a escena es otro de quienes se registraron para buscar ser el ungido de Morena y sus aliados, aunque a decir verdad, la oportunidad de serlo son casi mínimas. Se trata de Luis Carlos Arrieta, “El Capi”, quien citó a medios precisamente para hablar del proceso electoral que está por comenzar. La cita es a las 11:30 en el hotel más grillo de la capital, en donde quien ya fuera candidato a la gubernatura por el extinto PES, tocará el tema de la interna morenista, aunque de plano tanto él como su equipo sepan que ni de milagro será el ungido por Morena y sus partidos aliados, pero que aún así y el pasado 23 de junio que fueron los registros, sorprendió al lanzarse al ruedo a pesar de que ya pudiera saberse derrotado.

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Otro que andará en ese mismo lugar, pero más temprano, es el exfiscal César Jáuregui, aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, quien después de que en las últimas semanas intensificara recorridos y reuniones en colonias, citó a medios de comunicación para ofrecer una rueda de prensa. El distanciamiento con Palacio de Gobierno, los llamados de la dirigencia estatal a la unidad y los mensajes que la gobernadora Maru Campos ha lanzado en días recientes respecto a la carrera interna panista que ha exhibido facturas, serán seguramente el tema de conversación, sobre todo porque desde los equipos de algunos de los otros aspirantes, ven en Jáuregui el motivo de la discordia y preocupa el hecho de que haya decidido continuar en la contienda interna a pesar de aquel escándalo de los agentes estadounidenses en territorio estatal, lo que derivó en investigaciones abiertas por parte de la FGR y en su renuncia como fiscal General… y es que el régimen de la 4T, ni perdona, ni olvida.

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Ayer en redes sociales de varios priistas locales comenzó a circular la invitación al evento que encabezará el dirigente nacional Alejandro ‘Alito’ Moreno, en donde les tomará protesta a los llamados “defensores”, que son los tricolores que buscarán ser candidatos en el próximo proceso electoral. Será este domingo a las 11:30 horas en el auditorio del Comité Directivo Estatal de la familia revolucionaria que se ubica en la colonia Dale, en donde el también senador y líder priista les tomará protesta a 1,350 militantes que buscan ser tomados en cuenta cuando de definir las candidaturas se trate.

Es así que en el marco de la visita que Moreno Cárdenas realizará a Chihuahua capital este domingo, este día en el que profundizará más en la agenda del campechano es el dirigente estatal Alex Domínguez, cuyo equipo ya inició los preparativos del evento que prácticamente reunirá a todos los liderazgos priistas y su estructura, y con ello demostrar el músculo que traen, además, lo más seguro es que uno de los temas a tratar durante la gira de ‘Alito’ será el asunto de las alianzas, pues si algo ha caracterizado al dirigente nacional del PRI que se ha convertido en una figura opositora al régimen de la 4T, es que ha pugnado para conformar todo un bloque que le haga frente a Morena y sus aliados… a pesar de que aquí existen algunas voces que le pedirán ir solos.

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Hoy a las 17 horas, la que rendirá su primer informe de labores como presidenta del Poder Judicial del Estado es la magistrada Marcela Herrera, quien lo hará frente a los Plenos del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial que preside Paco Acosta Molina y ante el Órgano de Administración Judicial a cargo de Karla Esmeralda Reyes, evento que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y a donde está invitada la crema y nata de la política local, pues se espera la presencia de los otros dos Poderes del Estado: el Ejecutivo en manos de la gobernadora Maru Campos y del Legislativo que preside Memo Ramírez. Ayer la Góber confirmó su presencia en el informe, quien además aprovechó para destacar el trabajo de Marcela Herrera al frente del Poder Judicial, luego de una reforma que nadie pidió, pero que tocó sacar adelante y que actualmente la magistrada presidenta se ha sabido desenvolver al frente del Poder encargado de la aplicación de la justicia.