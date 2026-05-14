Morena, PT y Verde refrendan alianza rumbo a 2027; competirán con “perfiles incuestionables”

Luego de tensiones partidistas, la coalición Morena, Partido del Trabajo (PT), y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informaron que irán en alianza en las elecciones del 2027.

En conferencia de prensa, representantes de estos partidos acordaron mantener la unidad de cara a las elecciones intermedias y, ya con Ariadna Montiel en la presidencia de Morena, sus aliados están en condiciones de pactar su alianza.

“Hoy queremos anunciarles que estamos avanzando, estamos delineando rutas rumbo al próximo proceso electoral por una convicción de que nuestra coalición está unida, esta fuerte (…) es voluntad de ir juntos, de ponernos de acuerdo de manera fraterna, en dónde vamos juntos, en donde por estrategia electoral no vamos juntos”, indicó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

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Hernández explicó que para decidir las candidaturas es “muy importante que quienes representen a la coalición sean personas honestas y representen nuestros valores. Estamos planteando dos mecanismos específicos: la definición para las coordinaciones, que es el método de la encuesta, le estaremos dando un peso mayor al saldo positivo”.

Al acordar mecanismos rigurosos para elección de aspirantes, destacaron que hay una “petición formal, a las autoridades, de que estos perfiles no tengan un elemento desfavorable, buscaremos que las autoridades nos alerten sobre perfiles falsos”.

En el evento estuvieron presentes, además, Karen Castrejón, presidenta del Verde, así como Alberto Anaya, presidente nacional del PT.