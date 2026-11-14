Morena nombra a Carlos Alonso Castillo como representante ante el INE

Ciudad de México. La dirigencia nacional de Morena indicó que el diputado federal Carlos Alonso Castillo Pérez rindió protesta como su nuevo representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), lugar que había sido ocupado por el también legislador Guillermo Santiago Rodríguez.

“En sesión extraordinaria del Consejo General en el salón de sesiones del INE, el diputado Castillo Pérez protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos”, indicó el partido guinda en un comunicado.

Morena enfatizó que Carlos Alonso Castillo “se apegará a los principios vectores de la función electoral y contribuirá al fortalecimiento y la consolidación del sistema democrático del país”, bajo los principios de ese instituto político.

Asimismo, señaló que el nuevo representante ante el INE es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y fue diputado local de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México de 2018 a 2021, donde fue presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción e integrante en las comisiones Abasto y Distribución de Alimentos; Asuntos políticos-Electorales; Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; Desarrollo Económico; Gestión Integral del Agua; Participación Ciudadana; y, Comité de Asuntos Editoriales.

Anteriormente, agregó, fue asesor en la Cámara de Diputados, de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y en la Jefatura Delegacional de Coyoacán, además de ser docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.