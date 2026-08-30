Morena es corrupción, es muerte y es un narcopartido, Andrea y Cruz son el rostro de Morena, al que sea le vamos a ganar: PRI

Ante el proceso electoral que se avecina en el 2027, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que tanto el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y la senadora con licencia Andrea Chávez, son el rostro de Morena y que a quien pongan como candidato a la gubernatura, le van a ganar.

“Ellos representan el rostro de Morena. Morena es corrupción, Morena es muerte, Morena es haber pactado por los cárteles del crimen organizado”, manifestó Morena Cárdenas.

El dirigente nacional priista agregó que “construyendo una coalición al candidato que pongan, mujer u hombre, los vamos a barrer en las urnas y les vamos a ganar la gubernatura”.

Así lo dijo luego de que confirmara que el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, si el PRI y el PAN se alían, será el candidato del Revolucionario Institucional a la gubernatura.