“Estudiante, científica, madre, abuela y hoy Presidenta de México. Una vida de convicciones, dedicada a servir a su pueblo”, dijo el partido en redes.

Ciudad de México. Morena dio a conocer a través de sus redes sociales un video al estilo de los dibujos animados japoneses, acompañado de una canción sobre la vida de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el cual ensalza su trayectoria, desde su época como estudiante de educación básica, su formación como científica y luchadora social, y su llegada a la Presidencia de la República.

El material, de poco más de dos minutos de duración, también destaca los programas sociales del actual gobierno y sus obras de infraestructura.

Video de Morena retrata la infancia y trayectoria de Sheinbaum

Interpretada por una voz infantil y con caricaturas que se remiten al llamado “estilo Ghibli”, la canción retrata a Sheinbaum en su niñez en Tlalpan, leyendo un libro, y apunta que “de noche cuenta las estrellas, porque le dijeron que no se podía”.

En ese tono, el video narra que la mandataria quería ser científica, “porque ve a su madre todos los días”, y señala su paso “del laboratorio a la calle”, al tiempo que muestra imágenes de Sheinbaum en un salón, como alumna universitaria, y mientras participa en una marcha estudiantil y reparte volantes.

“Del aula al Zócalo, aprendió a liderar y a celebrar la vida. Antes fue luchadora, estudiante, militante, ingeniera, madre y compañera. Y un país que llevaba 200 años esperando la vio llegar sin pedir permiso. Primera y no la última”, señala la canción, en referencia a su carácter de primera mujer que llega a la titularidad del Ejecutivo.

El video musical también muestra a Sheinbaum mientras camina en el campo, rodeada de personas de diversas profesiones, y también escenas de la mandataria viajando en avión y a su llegada a un aeropuerto.

Canción destaca programas sociales y obras de infraestructura

De igual forma, el material difundido hoy por Morena hace referencia a los programas sociales del gobierno y a sus proyectos de transporte e infraestructura al mencionar: “Por esa abuela que cobra su pensión, por el muchacho con beca que estudió, por los trenes y carreteras que nos acercan”.

La letra del video también dice: “El mundo ya se enteró que en México tenemos mucha presidenta. Que retumbe de Tijuana hasta Chiapas, el futuro pinta bien y nos sobran las ganas. Somos un pueblo que sabe soñar y construir un país de fraternidad”.

El video proyecta a niñas y mujeres en distintas profesiones

Se intercalan imágenes que muestran a hombres y mujeres ejerciendo diversos trabajos, y a ellas las proyecta como científicas, ingenieras o soldadoras.

El video destaca: “El futuro es un derecho que se construye hoy. La niña de Tlalpan finalmente creció y ahora cuenta las estrellas desde el avión. Cumplió todos sus sueños y ahora le toca servir a su gente que tanto la admira”, y cierra con imágenes de otra niña leyendo, que ve la figura de Sheinbaum proyectada en un espejo de agua.