Modernización del transporte público en Chihuahua ya es una realidad: De la Peña ante el Congreso

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, afirmó que la actual administración estatal, encabezada por la gobernadora Maru Campos, ha logrado avances “claros y evidentes” en materia de transporte público, particularmente en la modernización de unidades, ampliación de rutas y fortalecimiento de sistemas de seguridad.

Durante una reunión informativa ante la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado, presidida por la diputada Joceline Vega Vargas, el funcionario estatal presentó un balance de las acciones implementadas en Chihuahua capital y Ciudad Juárez.

De la Peña recordó que en octubre de 2024 acudió ante la misma comisión legislativa para exponer los proyectos contemplados por el Gobierno estatal en materia de movilidad, varios de los cuales —dijo— ya se encuentran en operación.

En el caso de la ruta troncal Bowí, que inició operaciones en 2013, señaló que durante años no había recibido inversión significativa por parte de administraciones anteriores. En contraste, la actual gestión adquirió 40 unidades Mercedes-Benz modelo 2026, equipadas con tecnología de última generación.

“Las unidades cuentan con cámaras de seguridad en su interior que han permitido reforzar la vigilancia y detectar a 39 usuarios involucrados en situaciones como acoso, riñas, consumo de drogas, vandalismo y estado de ebriedad”, explicó.

El funcionario también destacó la puesta en marcha de la ruta UACH–Bowí, creada para atender la demanda de movilidad de estudiantes del Campus 2 de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Desde su implementación, esta ruta ha registrado 140 mil 033 viajes, con un promedio diario de 1,596 traslados.

En cuanto a las rutas alimentadoras en la capital, De la Peña informó que actualmente 96 por ciento de las unidades cumplen con el requisito de año/modelo establecido en la normativa.

Entre otras acciones implementadas en Chihuahua capital mencionó:

• La instalación de 355 equipos de GPS en unidades para supervisar el cumplimiento de recorridos.

• La reestructuración de dos rutas (Ruta 15 y Pistolas Meneses).

• El proceso de reorganización de cuatro rutas adicionales: Cerro de la Cruz–Rosario, Ruta 100–Infonavit, Nombre de Dios y Campesina.

Respecto a Ciudad Juárez, el secretario general de Gobierno informó que el sistema JuárezBus ha acumulado 39 millones 800 mil 097 viajes, cifra que —dijo— refleja la adopción del servicio por parte de la población.

Además, adelantó que próximamente se lanzará una aplicación móvil para la ruta troncal, que permitirá a los usuarios consultar recorridos, recibir información en tiempo real, obtener sugerencias de traslado y acceder a funciones de geolocalización y participación ciudadana.

Al igual que en la capital, las unidades cuentan con sistemas de videovigilancia que han permitido detectar 69 incidentes relacionados con conductas como acoso, riñas, consumo de drogas, vandalismo y estado de ebriedad.

En cuanto a las rutas alimentadoras en Juárez, De la Peña indicó que 57 por ciento de las unidades cumplen actualmente con el estándar de año/modelo, mientras continúa el proceso de renovación.

Destacó que tres líneas sustituyeron recientemente 100 unidades con más de una década —y hasta 30 años— de antigüedad por vehículos modelo 2024. La renovación se realizó en las rutas:

• 1A-Exprés (45 unidades)

• Universitaria (25 unidades)

• Oriente–Poniente (30 unidades)

“Hoy en Chihuahua la gobernadora Maru Campos está cumpliendo a las y los chihuahuenses. Se cuenta con un sistema de transporte digno, moderno y eficiente, a la altura de lo que los usuarios merecen”, concluyó el funcionario.