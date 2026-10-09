MLB propone acortar rol regular y ampliar Series Divisionales

La Major League Baseball (MLB) han propuesto acortar su temporada regular a 154 juegos a partir de 2029 y ampliar las Series Divisionales a un formato de siete juegos (al mejor de siete).

Las propuestas se presentaron el jueves como parte de las negociaciones con la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) para un nuevo convenio colectivo.

La MLB también quiere permitir que los equipos mejor clasificados elijan a sus rivales tanto en la Serie de Comodines como en las Series Divisionales de la postemporada. El calendario de 154 juegos supondría un retorno al formato que la MLB utilizaba antes de 1960, año en que se amplió a la actual temporada regular de 162 juegos.

“Volver a un calendario de 154 juegos nos permitiría introducir un día de descanso semanal, lo cual beneficia la salud de los jugadores, al tiempo que crea una nueva franja de transmisión nacional para destacar a nuestros equipos y jugadores más emocionantes”, declaró Glen Caplin, portavoz de la MLB.

La MLBPA informó en un comunicado que está revisando las propuestas y añadió que cualquier cambio está también “condicionado a que los jugadores acepten un tope salarial”, medida a la que el sindicato se ha opuesto.

Según la propuesta, el lunes sería un día de descanso habitual para la mayoría de los equipos, salvo por la posible emisión de una o dos transmisiones a nivel nacional. Los días festivos y otros eventos especiales anularían el día de descanso general de la liga; los equipos que jugaran el lunes descansarían el jueves.

La MLB no plantea una reducción de los salarios anuales a la par de la disminución de juegos, aunque las bonificaciones y “disposiciones similares” se ajustarían proporcionalmente.

En una medida inédita en el deporte profesional, el tercer calificado de serie de cada liga podría elegir si enfrentarse al quinto o al sexto calificado en la ronda de comodines; dicha elección se realizaría inmediatamente después de finalizar la temporada regular.

La Serie de Comodines seguiría disputándose al mejor de tres juegos. En la propuesta de Serie Divisional al mejor de siete, el primer calificado de serie podría elegir contra qué ganador de la ronda de comodines jugar, realizándose la selección inmediatamente después de concluir dicha ronda. Esas propuestas son pertinentes en el contexto de la actual postemporada, especialmente en la Liga Americana, donde los tres equipos con mejores registros —los Tampa Bay Rays, los New York Yankees y los Boston Red Sox— quedaron ubicados en el mismo lado del cuadro de competición.

“Una temporada regular más corta abre la puerta a hacer que el mes de octubre sea aún mejor para nuestros aficionados: con menos juegos vespertinos entre semana, una Serie Divisional más extensa y más oportunidades de ver a los mejores pitchers en el escenario más importante”, señaló Caplin. “Además, permitir que los equipos mejor clasificados elijan a sus rivales en las dos primeras rondas generaría historias atractivas, intensificaría las rivalidades existentes y daría lugar a otras nuevas”.

La MLB propone implementar el nuevo formato a partir de 2029, coincidiendo con el inicio de los próximos contratos de derechos de transmisión a nivel nacional. Estas medidas forman parte de una propuesta más amplia que incluye un tope salarial, un punto de conflicto con el sindicato hasta la fecha.

“Los jugadores evaluarán estas propuestas y daremos nuestra respuesta en la mesa de negociación”, afirmó el sindicato en un comunicado. “Lamentablemente, la liga ha dejado claro una vez más que todas sus propuestas están condicionadas a que los jugadores acepten un tope salarial —un sistema que socava los derechos y la remuneración de los peloteros—, así como a otras propuestas perjudiciales para los jugadores”.

Las partes aún no han llegado a un acuerdo sobre los aspectos económicos fundamentales, por lo que cualquier decisión relativa al calendario y a otras cuestiones importantes que afectan al deporte permanece en suspenso hasta que se logre dicho consenso.