Ministra Esquivel acusa a Batres de querer revivir asunto “juzgado” en litigio multimillonario de Juegos del Bajío

Ciudad de México. La ministra Yasmín Esquivel Mossa acusó este jueves a su par Lenia Batres Guadarrama de intentar reabrir una decisión ya tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un litigio fiscal multimillonario contra la empresa Juegos del Bajío, lo que, advirtió, vulneraría el principio de cosa juzgada, la seguridad jurídica y criterios recientes del propio alto tribunal.

Durante la votación de un paquete de asuntos, Esquivel Mossa se pronunció contra desechar un recurso de la empresa de casinos que impugnó la admisión a trámite en la Corte de la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) 640/2025, promovida por la ministra Batres Guadarrama, mediante la cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca revertir la anulación de un crédito fiscal por 4 mil 306 millones 799 mil 683 pesos impuesto a Juegos del Bajío.

Esquivel Mossa sostuvo que sí existe un agravio para la empresa, incluso “un acoso”, pues la extinta Segunda Sala ya había resuelto el 5 de marzo de 2025 no atraer el asunto —también a propuesta de Batres— y dejarlo en manos de un tribunal colegiado.

“Ni siquiera podríamos pensar que se trata de una nueva solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, pues quien hizo suya la primera petición sin éxito fue la ministra Lenia Batres, y quien ahora nuevamente también hace suya la solicitud de atracción es la misma ministra Batres, por lo que me parece que la empresa recurrente tiene legítimo derecho a oponerse a que, por segunda ocasión, se insista y, peor aún, se revoque un tema que ya fue resuelto en forma definitiva”, dijo.

La ministra Lenia Batres Guadarrama defendió que el reglamento permite solicitar varias veces la atracción de un mismo asunto y sostuvo que las decisiones sobre facultad de atracción no generan cosa juzgada porque no resuelven el fondo del litigio ni afectan derechos sustantivos.

“El Acuerdo General 04/2025, que rige los trabajos de este pleno, dice en su numeral Quinto, tercer párrafo, en caso de que nadie haga suya la solicitud, está regulando las solicitudes de atracción. La petición se desechará mediante acuerdo presidencial. Esta decisión no impide que, con posterioridad, una parte legitimada pueda solicitar nuevamente la atracción del asunto. No distingue partes legitimadas y no prohíbe que sea una misma parte legitimada”, dijo.

El recurso de reclamación 494/2025 promovido por Juegos del Bajío, bajo un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fue desechado por siete votos contra dos (de Esquivel Mossa y Arístides Guerrero García) al ser declarado improcedente, lo que implica que la SEFA 640/2025 sigue su curso para que el alto tribunal vote si decide atraer o no el caso fiscal de origen.

La cosa juzgada

En la misma sesión, la Corte fijó un criterio para proteger la cosa juzgada en casos de órdenes de embargo durante la ejecución de una sentencia.

Al resolver la contradicción de criterios 23/2026, a propuesta de la ministra Yasmín Esquivel, el Pleno determinó que no procede el amparo indirecto contra embargos ordenados para cobrar una cantidad fijada en una sentencia.