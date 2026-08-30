Milo Yiannopoulos, agitador de ultraderecha, ya fue deportado por EU al Reino Unido

Washington. La administración Trump deportó al provocador de extrema derecha Milo Yiannopoulos al Reino Unido poco después de su arresto en Nueva Orleans el día anterior .

“El 28 de agosto, el ICE deportó a Milo Yiannopoulos, un inmigrante ilegal del Reino Unido, de regreso a su país de origen”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado a The Independent.

Yiannopoulos, quien saltó a la fama como orador en campus universitarios y editor del sitio web de derecha Breitbart durante la primera era Trump, fue arrestado el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans.

“Yiannopoulos recibió una orden definitiva de expulsión por parte de un juez de inmigración el 22 de julio, después de no presentarse a su audiencia de inmigración”, dijo el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

El periódico The Independent no pudo contactar de inmediato con Yiannopoulos para obtener comentarios.

La bloguera de extrema derecha Laura Loomer, una influyente asesora externa de la administración Trump que había tenido enfrentamientos con Yiannopoulos en el pasado, declaró a The Washington Post que ella era “cien por cien” la razón por la que el activista había sido detenido.

“¿Quién más informó de que Milo era un inmigrante ilegal?”, declaró al periódico.

En las redes sociales, Loomer declaró que denunció a Yiannopoulos ante las autoridades después de que supuestamente publicara mensajes amenazantes sobre ella, incluyendo una supuesta publicación de marzo con su foto y el título “práctica de tiro”.

“Soy simplemente una de las muchas personas que fueron amenazadas con violencia por Milo cuando vivía en Estados Unidos como inmigrante ilegal”, escribió en X. “El propio comportamiento de Milo fue lo que provocó su deportación cuando se quedó más tiempo del permitido por su visa”.

Antes de ser expulsado del país, este hombre de 41 años exigió repetidamente una aplicación rigurosa de las leyes de inmigración.

“California necesita puestos de control del ICE en las entradas de los supermercados, gasolineras, centros comerciales, intersecciones y edificios gubernamentales, con deportación inmediata para cualquiera que no pueda demostrar que se encuentra legalmente en los EU.”, escribió en X en junio.

Según los informes, Yiannopoulos iba a publicar un nuevo libro, Ex Gay, bajo el sello editorial del ex presentador de Fox News, Tucker Carlson.

El polémico autor perdió un contrato editorial anterior a raíz de unas declaraciones pasadas, que resurgieron en 2017 , en las que Yiannopoulos afirmó que las relaciones podían ser consensuales entre un niño de 13 años y un adulto.

Tras el escándalo resultante, Yiannopoulos dimitió de Breitbart , pero siguió activo en círculos de derecha, ayudando a gestionar la campaña presidencial de 2024 del rapero Ye, antes conocido como Kanye West, que en aquel momento se enfrentaba a críticas por comentarios antisemitas .

Yiannopoulos afirma que fue él quien invitó al supremacista blanco Nick Fuentes a una infame cena en Mar-a-Lago en 2022 con Donald Trump y Ye.

Yiannopoulos también trabajó como becario no remunerado para la ahora ex congresista Marjorie Taylor Greene de Georgia.