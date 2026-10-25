Abaten al ‘Meny Carranza’, objetivo prioritario y generador de violencia en Sonora

‘El Meny Carranza’ estaba señalado por las autoridades como un objetivo prioritario de alto impacto en el estado de Sonora

Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de Sonora, derivó en la detención de cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo y el abatimientode Francisco “N”, alias el Meny Carranza, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en la región.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad federal el sábado 24 de octubre de 2026, la intervención tuvo lugar en las inmediaciones del poblado de San Antonio como resultado de trabajos previos de inteligencia naval.

Durante dicho operativo, las fuerzas federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego por parte de civiles armados.

En respuesta, los efectivos repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación institucionales, hecho en el cual fue abatido el Meny Carranza.

Tras el enfrentamiento y la neutralización del ataque, las autoridades federales y estatales aseguraron el siguiente material:

Armamento: Siete armas de fuego de diversos calibres, 45 cargadores y cartuchos útiles.

Equipo y vehículos: Cuatro vehículos, tres chalecos balísticos y una bolsa con marihuana.

Las autoridades señalaron que estas intervenciones forman parte de las acciones interinstitucionales orientadas a debilitar las estructuras operativas de las organizaciones criminales y reducir los índices de violencia en la entidad.

Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.