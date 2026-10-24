Mientras todo México celebra el día de muertos en noviembre, en China celebran el día de los solteros

La fecha surgió entre estudiantes universitarios y después fue adoptada por plataformas digitales para promover grandes campañas de ventas

Mientras en México noviembre está marcado por las ofrendas, las visitas a los cementerios y las tradiciones del Día de Muertos, en China el calendario tiene otra fecha destacada el 11 de noviembre, cuando se celebra el Día del Soltero, conocido también como el Doble 11.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta celebración surgió de una combinación de factores demográficos y comerciales. Sin embargo, detrás de las promociones y los descuentos existe una historia vinculada con los cambios en la sociedad china, las relaciones de pareja y el crecimiento del consumo digital.

¿Qué es el Día del Soltero y por qué se celebra el 11 de noviembre?

El Día del Soltero, conocido en China como Doble 11, se celebra cada 11 de noviembre. Originalmente, la fecha estaba dedicada a las personas sin pareja y surgió como una forma de reconocer la soltería en una sociedad donde el matrimonio y la formación de una familia tienen un papel importante.

La elección del día responde a una asociación visual con los cuatro números uno de la fecha 11/11. Estos representan a personas individuales y, en el contexto de la celebración, a quienes no tienen una relación sentimental.

La Fundación CLEC explica que el origen también está relacionado con un juego de palabras en mandarín. La expresión guāng gùn, utilizada para referirse a una persona soltera, se compone de términos que pueden traducirse literalmente como“palo liso”. Esta asociación contribuyó a vincular la imagen de los unos con la soltería.

Con el paso del tiempo, la celebración dejó de ser una reunión entre personas sin pareja y se convirtió en un acontecimiento comercial. Actualmente, el 11 de noviembre está asociado con promociones, descuentos y campañas de ventas que se extienden durante varios días.

¿Cómo nació el Día del Soltero en China?

Según la Fundación CLEC, la celebración comenzó en 1993 en un dormitorio masculino de la Universidad de Nanjing. La historia cuenta que cuatro estudiantes solteros encontraron en la fecha 11/11 una manera de identificarse y decidieron convertirla en una ocasión para celebrar su situación sentimental.

La iniciativa se difundió entre otros estudiantes y, posteriormente, llegó a más sectores de la sociedad mediante los medios de comunicación y las plataformas en línea.

Durante esta primera etapa, el Día del Soltero se relacionaba principalmente con actividades entre amigos. Las personas solteras podían reunirse para salir a comer, acudir a un bar, cantar karaoke o ir de compras.

Con la expansión de internet, la celebración ganó popularidad y llamó la atención de las empresas, que encontraron una oportunidad para promover productos y servicios durante el 11 de noviembre.

¿Por qué el Día del Soltero se convirtió en un fenómeno comercial?

La transformación comercial comenzó a tomar fuerza en 2009, cuando Taobao, plataforma de comercio electrónico del grupo Alibaba, organizó una campaña promocional para el 11 de noviembre.

De acuerdo con la Fundación CLEC, aquella primera iniciativa contó con una participación limitada de comerciantes y una estrategia de marketing menos extensa que las que se desarrollarían después. Sin embargo, los resultados de ventas superaron las expectativas y demostraron el potencial comercial de la fecha.

A partir de entonces, las tiendas comenzaron a preparar descuentos y promocionespara atraer consumidores. La celebración pasó de ser una fecha relacionada con la soltería a convertirse en una campaña de compras dirigida a la población en general.

¿Qué relación tiene el Día del Soltero con los cambios sociales en China?

La dimensión comercial no explica por completo el origen de la celebración. Según Carlos Welti Chanes, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Día del Soltero también responde a transformaciones demográficas y sociales.

En una entrevista para UNAM Global, el especialista explicó que la celebración«surgió de una combinación entre razones demográficas y comerciales».

Welti relacionó el fenómeno con los efectos de décadas de aplicación de la política del hijo único en China, durante las cuales algunas familias mostraron preferencia por tener hijos varones. Esa preferencia contribuyó a un desequilibrio entre hombres y mujeres, con consecuencias para la población en edad de formar una pareja.

El investigador señaló que una parte de la población permanece soltera y que esta realidad influye tanto en las relaciones sociales como en la economía.

Este contexto ayuda a entender por qué la soltería adquirió visibilidad como tema social y, posteriormente, como una oportunidad para las empresas.

Día de Muertos en México y Día del Soltero en China, dos formas distintas de vivir noviembre

En México, los primeros días de noviembre están relacionados con el Día de Muertos, una tradición que honra la memoria de quienes fallecieron mediante ofrendas, visitas a los cementerios, alimentos y reuniones familiares.

En China, el 11 de noviembre se convirtió en una fecha asociada con la soltería y las compras. Aunque ambas celebraciones coinciden durante el mismo mes, sus orígenes y propósitos son diferentes.