México y EEUU refuerzan coordinación tras tiroteo fronterizo: Sheinbaum

El despliegue de operativos espejo de 500 efectivos de las fuerzas armadas a la frontera con Estados Unidos busca que “no haya malos entendidos”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al reiterar que se trata de acciones preventivas porque no hay evidencia que se hayan realizado disparos desde territorio mexicano hacia el estadunidense.

En la mañanera, interrogada una vez más sobre el alertamiento de la Guardia Costera de Estados Unidos en los límites fronterizos entre Tamaulipas y Texas de que se habrían realizado disparos desde territorio mexicano, la mandataria sostuvo que las autoridades mexicanas decidieron actuar con operativos espejo “para evitar cualquier situación de una mala interpretación”.

Dijo que hay comunicación constante entre las fuerzas armadas nacionales con sus pares estadunidenses.

Las acciones son parte, apuntó, de la coordinación y colaboración en materia de seguridad entre las dos naciones.

“Nosotros queremos tener una buena relación con Estados Unidos en el marco de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial, de la confianza mutua y de la coordinación sin subordinación, que son los cuatro ejes en materia de seguridad. Que haya operativos espejos está bien, cada quien en su territorio.

“Lo que buscamos es que no haya malos entendidos, mejor que haya una comunicación y que se sigan nuestras reglas. Y si el gobierno de Estados Unidos quiere tener relación con un gobierno de una entidad, tiene que ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y si es en seguridad debe pasar necesariamente por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (órgano auxiliar del Consejo Nacional de Seguridad)”.