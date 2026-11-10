España ordena a TikTok suspender operaciones hasta que elimine material de abuso sexual infantil

El Gobierno de España informó el ⁠martes que ha exigido a TikTok ⁠que suspenda ⁠sus operaciones en el país hasta que elimine el material de abuso sexual infantil.

Madrid. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, está decidido a cerrar definitivamente la plataforma de contenidos TikTok ⁠que tiene alrededor de 24 millones de usuarios en el país.

La razón es una investigación periodística realizada por el portal maldita.es, en la que aseguran haber detectado más de mil videos o emisiones en directo de contenido pedófilo y de haber documentado acciones flagrantes de abuso de menores en alrededor de 20 mil perfiles de usuarios diseminados por todo el mundo.

“Si de nosotros dependiera (Tik Tok) estaría cerrado desde ayer. Esto tiene que terminar”, aseguró la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que solicitó formalmente la suspensión cautelar de la aplicación a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que todavía no ha decidido al respecto.

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El origen del escándalo se basa en una investigación extraída de los contenidos de la propia plataforma, sobre todo las emisiones en directo, que realizan menores de edad, sobre todo niñas, sin ningún impedimento por parte de la plataforma. Durante esas conexiones, muchas de ellas realizadas por chicas de entre 12 y 14 años, se conectan miles de usuarios procedentes de varios puntos del planeta que les sugieren acciones para darles a cambio algún tipo de dádiva, que se traduce en dinero.

Por ejemplo, mostrar los pies, que es uno de los fetiches sexuales, o el ombligo o partes de cuerpo que les exciten. Y sin que la plataforma impida ni que las menores de edad realicen directos con este tipo de contenidos ni que se moneticen ese tipo peticiones presuntamente delictivas.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, el gobierno español trasladó la investigación a la Fiscalía General del Estado y ésta a su vez presentará en los próximos días una denuncia, una vez haya analizado los hechos y evaluado el recorrido jurídico que podría tener en España.

Entre tanto, la ministra de Infancia, Rego, que pertenece al partido político Izquierda Unida (IU), encontró una formula para cerrar o suspender cautelarmente el funcionamiento de la aplicación en España. Así lo explicó en una rueda de prensa: “vamos a ir con todo. Estamos activando todas las medidas que tenemos a nuestro alcance. Si de nosotros dependiera estaría cerrado desde ayer. Esto tiene que terminar. Por eso hemos solicitado por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, que eche el cierre a la plataforma”.

La petición de la ministra se basa en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (UE) y que rige en España, en el que se contempla que “en circunstancias excepcionales, cuando una autoridad de control interesada considere que es urgente intervenir para proteger los derechos y las libertades de interesados podrá adoptar inmediatamente medidas provisionales destinadas a producir efectos jurídicos en su propio territorio”. Es decir, la suspensión de carácter provisional y cautelar, por lo que tendría un periodo máximo de validez de tres meses.

La propia ministra Rego se reunió con los representantes de TikTok en España para pedirles una explicación por lo sucedido, pero sobre todo para conocer las medidas que habían adoptado para evitar que se sigan produciendo casos similares.

Pero según la política española, “no hemos recibido demasiadas respuestas. Han dicho que van a estudiar la situación pero poco más. No vemos voluntad ni compromiso de hacer una auditoria ni de plantear mecanismos de verificación”.

La ministra acusó a la plataforma de “sostener, mantener y perpetuar de forma sencilla un ecosistema de violencia sexual contra niños. Se trata de un problema estructural, que premia la generación de ecosistemas que comparten, reproducen y ponen a disposición violencia sexual contra la infancia. Los mecanismos de autorregulación a los que hacen siempre alusión no están funcionando y los algoritmos estarían diseñados de tal forma que el beneficio estaría por delante del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas”.