México moderniza su sistema eléctrico con una tecnología clave para almacenar energía renovable

El Gobierno de México avanza en la modernización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía con baterías a gran escala (BESS), una tecnología considerada fundamental para impulsar la energía renovable, fortalecer la seguridad energética y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “los sistemas de almacenamiento de energía con baterías representan una de las tecnologías más importantes para la modernización de los sistemas eléctricos en el mundo”, ya que permiten almacenar la electricidad generada por fuentes limpias para utilizarla cuando la demanda aumenta o disminuye la producción de energía solar y eólica.

La empresa productiva del Estado destacó que la incorporación de esta infraestructura fortalece la transición hacia una energía limpia, también conocida como energía blanca, al integrar soluciones que reducen la intermitencia de las energías renovables. Además, aseguró que “el uso de sistemas de almacenamiento permite aprovechar mejor la generación renovable, al reducir la intermitencia y fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico”.