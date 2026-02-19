México femenil presenta convocatoria para fecha FIFA rumbo al Mundial 2027 

La selección mexicana femenil presentó este jueves su convocatoria de jugadoras, integrada en su mayoría por elementos del América, para disputar la fecha FIFA rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Itzel Velasco, Kimberly Rodríguez, Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Montserrat Saldívar son las de Coapa, mientras también incorporó a futbolistas del campeón Tigres como Greta Espinoza, Alexia Delgado y Diana Ordóñez.

En el medio campo se reforzó con jugadoras del Monterrey como Fátima Servín, Alice Soto y Diana García, así como futbolistas del Pachuca, la portera Esthefany Barreras, Kenti Robles y Charlyn Corral en la ofensiva.

El conjunto dirigido por Pedro López se medirá ante Santa Lucía el 2 de marzo en un duelo correspondiente a la eliminatoria mundialista Concacaf W y el amistoso ante Brasil el 7 en el estadio Ciudad de los Deportes.

Convocatoria completa: Porteras: Blanca Félix (Chivas). Defensas: Aaliyah Farmer (Chicago Stars), Nicolette Hernández (Boston Legacy), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Reyna Reyes (Portland Thorns), Rebeca Bernal (Washington Spirit). Delanteras: Jasmine Casárez (Chivas), Jacqueline Ovalle (Orlando Pride).