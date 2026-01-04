México, Cuba y Colombia, ¿en la mira de EU?

Luego de los ataques en Venezuela y la captura del líder chavista, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Donald Trump, el estadounidense declaró que “algo se tiene que hacer con México”, y amenazó a Cuba y Colombia.

Trump señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum es “muy agradable. Pero los cárteles están dirigiendo México. Ella no dirige México. Los cárteles lo dirigen”.

El mandatario estadounidense afirmó en entrevista con Fox News que “le he preguntado muchas veces: ¿Te gustaría que acabáramos con los cárteles?”.

Cuestionado sobre si la operación en Venezuela es un mensaje para México y para la Presidenta, luego de que el vicepresidente JD Vance dijera que “el tráfico de drogas debe parar”, Trump señaló que los ataques en Caracas y la captura de Maduro y su esposa Cilia “no buscaban” ser un mensaje para Sheinbaum.

El mandatario insistió en que “hemos sido muy amigables” con Sheinbaum, pero añadió que la Presidenta está “muy asustada con los cárteles” y que cuando le ha ofrecido ayuda contra ellos, la respuesta ha sido: “No, no, por favor, señor presidente, no”.

Que Cuba “ponga sus barbas a remojar”

Más tarde, en conferencia de prensa, cuestionado sobre Cuba, Trump declaró que a ese país “no le está yendo nada bien y es algo de lo que vamos a hablar porque es un país fallido”.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, añadió que “Cuba es un desastre, gobernado por hombres seniles, incompetentes, su economía ha colapsado. Sabemos de este tipo de fuerzas que abrigan a dictadores. Le digo a Cuba que ponga sus barbas a remojar”.

En una entrevista con The New York Post, Trump dijo: “Sabes, muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Lo sabías? (…) Estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión”.

Trump también lanzó una advertencia al mandatario colombiano Gustavo Petro, que tiene que “cuidarse el trasero”, porque su país tiene “laboratorios para fabricar droga” que envía a Estados Unidos.

Con información de El Universal