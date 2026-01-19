Mesa de Seguridad en Chihuahua entre las mejores del país, 100% de acuerdos cumplidos en 2025

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno indicó que la Mesa de Seguridad de Chihuahua es una de las que mejor funcionan a nivel nacional, ya que al cierre del 2025, se reportó casi un 100 por ciento de cumplimiento en los acuerdos que se toman por parte de las autoridades.

Destacó que dicha cifra fue presentada por el Doctor Fernando Ávila, quien funge como secretario técnico de la Mesa de Seguridad.

El secretario señaló que en la Mesa de Seguridad no solo se supervisa el cumplimiento de los acuerdos, sino que además, se les da seguimiento hasta que se concluye con las acciones pactadas.

Agregó que la Mesa de Seguridad sigue funcionando bien, con nuevas incorporaciones como la del recién nombrado Comandante de la 42/a. Zona Militar, David Antonio López Velasco.