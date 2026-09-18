Merz defiende a los migrantes como insustituibles para el mercado laboral alemán

Berlin. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, afirmó que los migrantes son una parte “insustituible” del mercado laboral del país.

“Necesitamos a estas personas en Alemania; hoy ya son insustituibles en nuestro mercado laboral”, declaró Merz, citado por la agencia DPA, durante un acto de campaña de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU)​​​.

El canciller alemán señaló que, sin los migrantes integrados en la sociedad alemana, no podrían funcionar los hospitales, las obras de construcción, las residencias de ancianos, los restaurantes ni los hoteles. “Nada funcionaría ya si no tuviéramos inmigrantes en Alemania que han vivido aquí durante décadas, que trabajan aquí, que están integrados aquí”.

Al mismo tiempo, precisó que Alemania no necesita a aquellos que llegan al país únicamente para aprovechar su sistema de seguridad social.

“Y quienes no cumplen las reglas, sí, deben abandonar el país”, añadió Merz, quien advirtió de que Alemania no debe tolerar que la criminalidad entre los migrantes y el antisemitismo se conviertan en algo “habitual”.

Previamente, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, informó de que desde el inicio de la actual legislatura del Bundestag (parlamento) en marzo de 2025, Alemania ha impedido alrededor de 60 mil intentos de entrada ilegal en el país, ha detenido a mil 700 organizadores de trayectos ilegales de migrantes en sus fronteras y ha deportado a unas 42 mil personas sin derecho a asilo.