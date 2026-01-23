Mejora signiticativa en Pensiones Civiles tras pago de adeudos, destaca Sección 42 del SNTE

El secretario general de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE), Manuel Quiroz Carbajal reconoció que existe un avance significativo que ha habido en Pensiones Civiles del Estado en la atención médica a los derechohabientes.

Ello tras el ingreso de 600 millones de pesos que ha tenido Pensiones Civiles del Estado en las últimas semanas, particularmente con el pago o abono de adeudos que han hecho organismos como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, así como la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Asimismo, Manuel Quiroz indicó que ha sido el magisterio quien ha estado exigiendo la mejora de la situación financiera y de equipamiento en Pensiones Civiles, con la cooperación de la Secretaría de Hacienda y con cambios tangibles como la remodelación de espacios en diversos municipios.