Mediante insaculación, seleccionan a niñas y niños que integrarán órganos públicos infantiles 2026

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE Chihuahua) llevó a cabo el proceso de insaculación de los Concursos Infantiles 2026, en su Sala de Sesiones, mediante el cual fueron seleccionadas las niñas y niños que integrarán los cargos de Gobernadora o Gobernador Infantil, Diputada o Diputado Infantil por un Día, Magistratura Infantil y Consejo Electoral Infantil por un Día.

Este ejercicio, realizado en coordinación con diversas instituciones del estado, tiene como propósito garantizar un proceso transparente, equitativo e incluyente para la selección de las niñas y niños participantes, quienes cursan el sexto grado de educación primaria y cumplieron con los requisitos establecidos en las respectivas convocatorias.

Las instituciones convocantes fueron el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, responsable del Concurso de Consejo Electoral Infantil y de la coordinación técnica del proceso de insaculación; la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, encargada del Concurso de Gubernatura Infantil; el Poder Judicial del Estado, a través del Concurso de Magistratura Infantil; y el Congreso del Estado, mediante el Concurso de Diputación Infantil.

El evento contó con la presencia del consejero electoral Víctor Yuri Zapata Leos y el consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, en representación del IEE Chihuahua; el Dr. Lorenzo Arturo Praga Amado, Subsecretario de Educación Básica, en representación de la Secretaría de Educación y Deporte; el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, presidente de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado; la magistrada Jazmín Yadira Alanís Reza, del Poder Judicial del Estado; Arturo Muñoz Aguirre, secretario ejecutivo del IEE Chihuahua; la Dra. Carmen Julia Aguirre Santana, de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua; y la Lic. Lorenza Botello Montañez, coordinadora territorial del CONAFE en la entidad.

Durante su intervención, el consejero electoral Víctor Yuri Zapata Leos destacó la relevancia de este ejercicio como una iniciativa que fortalece la educación cívica desde la infancia.

“Con el propósito de celebrar la niñez cada 30 de abril, tenemos desde el 2002 colaborando con el Congreso del Estado, desde 2006 con el Poder Judicial para elegir las magistraturas infantiles y también para elegir todo el gabinete del Poder Ejecutivo del estado. Este trabajo tiene como propósito reconocer la importancia que tienen las niñas y niños de nuestro estado, para que estos procesos les permitan presentarse en una actividad muy importante y relevante para su participación y educación cívica”, expresó.

Por su parte, el consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz explicó la metodología utilizada para la selección, la cual se realiza mediante un sistema informático desarrollado por la Dirección de Sistemas del Instituto.

“Para realizar el proceso de selección se utiliza un software diseñado por la Dirección de Sistemas del IEE Chihuahua, que toma en cuenta criterios como la equidad de género, la integración de los subsistemas educativos, la diversidad de municipios y la no duplicidad de residencia, para elegir los nombres de las niñas y niños que ocuparán esta serie de cargos”, señaló.

Como resultado del proceso, fue seleccionada la Daniela H. del municipio de Ahumada como Gobernadora Infantil 2026. Asimismo, se designó a las niñas y niños que integrarán el gabinete estatal infantil, la Diputación Infantil por un Día y la Magistratura Infantil 2026.

De igual forma, por segundo año consecutivo, se realizó la selección de quienes integrarán el Consejo Electoral Infantil por un Día 2026, quedando conformado de la siguiente manera:

• Consejero Presidente Infantil: Marcos Dylan G., de Ciudad Juárez

• Consejera Electoral Infantil: Aylín Odalis R., del municipio de Guerrero

• Consejero Electoral Infantil: Dylan José S., del municipio de Chihuahua

• Consejera Electoral Infantil: Ivón Giselle M., del municipio de Galeana

• Consejero Electoral Infantil: Abraham Abel A., del municipio de Delicias

• Consejero Electoral Infantil: Leonel Cirilo M., del municipio de Guadalupe y Calvo

• Consejera Electoral Infantil: Elsa L., del municipio de Batopilas

Este ejercicio el IEE Chihuahua garantiza los principios de legalidad, transparencia, equidad, inclusión y representatividad territorial, permitiendo que niñas y niños de distintas regiones del estado participen en una experiencia formativa que fortalece su educación cívica y su conocimiento sobre las instituciones públicas.