Cancha de la NBA se convierte en una pantalla LED: así funciona esta tecnología futurista

En el clip compartido por @cintiaxis en YouTube, una persona aparece en una cancha vacía y sostiene una tablet que replica el diseño del suelo. Con toques en la pantalla, el piso modifica su apariencia de forma inmediata.

El video muestra tres cambios principales. Primero, la superficie pasa a un tono azul y aparecen los logotipos de los New York Knicks. Luego, la cancha queda a oscuras y se activa una animación en 3D. Por último, sobre un fondo negro aparece un trofeo de las Finales de la NBA en color dorado, que termina “apoyado” sobre una textura que simula la madera de una cancha tradicional.

El video también destaca la sincronización entre el comando en la tablet y la respuesta del piso, sin demoras visibles.

Qué sistema aparece en el video

La tecnología del video corresponde al sistema interactivo “ASB Lumiflex”, desarrollado por la empresa alemana ASB GlassFloor. La compañía fue fundada en 1965 por Horst Babinsky y, según el propio relato corporativo, primero se enfocó en superficies para squash: en los años 70 introdujo paneles de madera de alta densidad y luego canchas de cristal. El salto a superficies con pantallas de video comenzó en 2012, tras la llegada de Christof Babinsky como CEO.

El uso de cristal como superficie de juego en baloncesto obtuvo respaldo institucional en 2022, cuando la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) modificó su normativa para autorizarlo. La empresa debutó en la Copa Mundial Femenina Sub-19 de 2023 y, más tarde, clubes como el Bayern Munich y el Panathinaikos adoptaron estas canchas para jugar como locales durante la temporada 2024-25. La NBA también probó este piso en concursos del Fin de Semana de las Estrellas de 2024 en Indiana. La FIBA autorizó en 2022 el uso de cristal como superficie oficial, un paso clave para su adopción en el alto rendimiento. (ASB GlassFloor)

Cómo funciona y qué usos tiene

El sistema reemplaza el parqué por paneles de vidrio de seguridad texturizado, montados sobre una estructura e iluminados por millones de diodos LED. El cristal incorpora puntos de cerámica para sostener el agarre, el rebote del balón y los estándares de seguridad, con el objetivo de replicar el comportamiento de una cancha de madera.

Además del cambio de superficie, el valor del piso está en sus aplicaciones técnicas y comerciales. El sistema incluye una función de “pizarra” para cargar plantillas de entrenamiento: el entrenador dibuja una jugada en un iPad y las rutas se iluminan en el piso para guiar a los jugadores.

La pista también puede integrar sensores para seguir movimientos y generar efectos visuales en función del desplazamiento. En el plano comercial, habilita publicidad dinámica y gráficos en tiempo real: por ejemplo, durante tiros libres, parte de la cancha puede mostrar estadísticas del jugador junto con la identidad visual de un patrocinador. Esta tecnología se asentó primero en Europa. Un ejemplo de ello es esta imagen tomada durante un partido de la Liga de Campeones en Belgrado, Serbia. (ASB GlassFloor)

El mismo piso puede reconfigurar líneas para otros deportes, como voleibol o fútbol sala. También se usa en actividades educativas, con proyecciones pensadas para público escolar, desde recorridos tipo laberinto hasta figuras a escala.