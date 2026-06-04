Mexicano Erick Portillo gana plata en salto de altura de la Liga Diamante de Roma

Con la ambición de perfeccionar su técnica y trascender, el mexicano Erick Portillo ha aprendido a destacar en cada competencia. Ahora, el chihuahuense sumó una nueva hazaña al ganar la plata en la prueba de salto de altura de la prestigiosa Liga Diamante de Roma.

El tricolor logró subir al podio en esta ocasión con una marca de 2.23 metros.

El italiano Matteo Sioli se quedó con el oro tras un salto de 2.28 metros, al tiempo que el jamaiquino Romaine Beckford obtuvo el bronce con la misma altura que consiguió el mexicano aunque quedó en desventaja por criterio de intentos.

Erick Portillo, de 25 años, se ha convertido en uno de los nuevos rostros del atletismo mexicano sobre todo tras ganar en marzo el segundo puesto de salto de altura en el Mundial Bajo Techo.

Ese logro apenas sería un aviso del potencial del chihuahuense, quien apenas la semana pasada se coronó en el Memorial Irena Szewinska, que se celebra en Polonia, como parte del World Athletics Continental Tour Oro.

Con la proeza de este jueves, Portillo ha entrado a una selecta lista de mexicanos que han obtenido una presea en la Liga Diamante, como la fondista Laura Galván -plata en Xiamen 2023) y Luis Rivera -bronce en salto de longitud en Zúrich 2013-.