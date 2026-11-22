El futbolista mexicano Héctor Herrera fue detenido en Texas, EE.UU.

Fuentes confirmaron a López-Dóriga Digital que la detención ocurrió en The Woodlands, localidad del condado Montgomery de Texas.

¿Por qué detuvieron a Héctor Herrera?

Héctor Herrera fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.

El centrocampista salió en libertad tras el pago de una fianza; tendrá que presentarse ante la Corte.

Se prevé que el Houston Dynamo FC, actual equipo en el que milita, se encargue del tema legal y su representación.

Multa por conducir ebrio es de hasta 10 mil dólares

El Departamento de Transporte de Texas señala que conducir bajo los influjos del alcohol se sanciona con una multa económica y hasta con cárcel.

El estado considera a una persona legalmente intoxicada cuando su concentración de alcohol en sangre alcanza el 0.08 por ciento.

En caso de ser primera vez, se impone una multa de 2 mil dólares y hasta 180 días de cárcel, además de la pérdida de la licencia de conducir hasta por un año.

En caso de ser reincidente, se impone una multa de 4 mil dólares con un año de cárcel y la pérdida de la licencia de conducir hasta por dos años.

Una tercera detención supone una multa de 10 mil dólares, así como una sentencia de 2 a 10 años de cárcel y la pérdida de la licencia de conducir hasta por dos años.

También se impone una multa estatal por entre 3 mil y 6 mil dólares evaluada al momento de la sentencia.

Héctor Herrera reacciona a su detención

De acuerdo con el registro de detención, Héctor Herrera fue arrestado el sábado 21 de noviembre.

En su ficha se le aprecia con una camisa rayada en tonos grises, además de un semblante serio y los ojos rojos.

Tras ser puesto en libertad, la tarde de este domingo 22 de noviembre el jugador publicó una fotografía en Instagram en la que se le aprecia sonriente, aparentemente en un entrenamiento del Houston Dynamo.

Con información de López-Dóriga Digital