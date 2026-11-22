El secretario de Gobernación del estado de Puebla, José Samuel Aguilar, confirmo este domingo el atentado en contra de un familiar de Rafael Caro Quintero, narcotraficante actualmente detenido en Estados Unidos.

El funcionario dijo a los medios de comunicación que junto a este sujeto también fue asesinado su escolta, un militar retirado.

Según su declaración, el reporte de la agresión lo recibió alrededor de las 2:00 de la tarde por parte del titular de la Secretaría de Seguridad de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez.

“Hubo un atentado ahí en Lomas de Angelópolis en donde la persona que cayó, dos personas, sobre todo el personaje más reconocido fue un familiar de Caro Quintero, junto con él cayó el escolta”, dijo a los medios de comunicación.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento privado Lomas de Angelópolis, por lo que el secretario de Gobernación afirmó que se indagan los hechos.

“Habría que checarlo, ¿no? Porque es un fraccionamiento privado, como bien lo dice usted”, respondió a la prensa que le preguntó cómo ingresaron los perpetradores del homicidio.

La Fiscalía General de Puebla dio a conocer que abrió una investigación por estos hechos, pero no había confirmado el parentesco de una de las víctimas con Rafael Caro Quintero.

En un comunicado los identificó como Juan Pablo “N” y Paulino “N”, quienes fueron encontrados por elementos de seguridad pública de Santa Clara Ocoyucan.