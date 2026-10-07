Mauricio Ochmann habló sobre los rumores de una posible reconciliación con Aislinn Derbez y aclaró en qué punto se encuentra actualmente su relación con la madre de su hija.

Mauricio Ochmann volvió a ser cuestionado sobre su supuesta reconciliación con Aislinn Derbez , seis años después de su mediática separación, y aunque el actor pudo haber despejado las dudas sobre un posible regreso, prefirió responder con humor y dejar abierta la puerta a las especulaciones.

Mauricio Ochmann habla de los rumores de reconciliación con Aislinn Derbez

Durante la premier de la película Un mal partido, cinta que protagoniza junto a Loreto Peralta, el actor fue nuevamente interrogado sobre la posibilidad de que él y Aislinn hayan retomado su relación. Mauricio, lejos de confirmar o desmentir los rumores, decidió jugar con la situación.

“Pues es que la verdad es que… ¿A ustedes qué les importa? Es para mantenerlos entretenidos, nada más, para que ustedes se diviertan”, respondió entre risas.

Las versiones sobre una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez comenzaron a tomar fuerza después de que ambos realizaran un viaje juntos a Las Vegas. Aunque los actores mantienen una relación cercana como padres de Kailani, su convivencia volvió a despertar sospechas entre sus seguidores.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez viajaron juntos a Hawái. (Instagram)

Mauricio Ochmann aseguró que las especulaciones forman parte de la exposición a la que ambos están acostumbrados y lanzó una reflexión sobre la manera en que se manejan este tipo de rumores.

“Sí, así nos escriben, nos inventan y hacen, no nos dejan vivir. Hay un axioma que es mi axioma favorito: ‘Vive y deja vivir’”, comentó.

Al ser cuestionado nuevamente sobre la relación que actualmente mantiene con la madre de su hija, el actor dejó claro que existe una comunicación cercana y una dinámica familiar que funciona de manera natural.

“Pues la comunicación ha sido muy bonita. La verdad es que siempre hemos estado muy unidos como familia y Kailani ha sido ahora sí que la más ganona siempre porque, pues tiene una mamá muy madura, muy consciente, muy amorosa y tiene un papá igual. Entonces pues siempre ha sido como muy natural para nosotros, ¿no?”, explicó.

La pregunta sobre si él y Aislinn han hablado con Kailani para evitar que los rumores puedan confundirla también surgió durante el encuentro con los medios. Mauricio respondió que, desde su perspectiva, quienes podrían generar confusión son precisamente las especulaciones y el constante cuestionamiento de la prensa.

Mauricio Ochmann sí cree en las segundas oportunidades

“No, los que la confunden son ustedes con el asedio, pero ella con nosotros está muy bien y está feliz y es una niña muy entera, muy libre y muy amada”, aseguró.

Cuando le preguntaron si cree en las segundas oportunidades, el actor aprovechó para hablar desde su propia experiencia y dejó una respuesta que nuevamente alimentó las dudas sobre Aislinn.

“Imagínate, yo vengo de muchas, de muchas oportunidades en mi vida. Yo no debería estar vivo ahorita y estoy vivo y estoy aquí presentando una película. Así es que oportunidades siempre, las que sean. Y ella está muy bien. La verdad es que nuestra… y siempre ha sido lo más importante, ¿no? Para nosotros y está feliz. Y sigan especulando”, dijo.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si realmente existe una oportunidad de que ambos regresen como pareja, Mauricio volvió a evadir una respuesta directa y decidió continuar con el juego.

“Míralo, cómo está, sigue especulando. Así, así confundido me gusta”, respondió entre risas.

Más allá de los rumores sobre su vida sentimental, Mauricio Ochmann también habló sobre uno de los aspectos que considera más importantes en su vida: la paternidad. El actor es padre de Lorenza y Kailani, y reconoció que la relación con sus hijas incluso le ha permitido sanar aspectos de su propia historia.

“La verdad es que yo a través de mis hijas me rescaté a mí mismo. O sea, eso es lo más padre, ¿no? Y Lorenza ha sido mi gran maestra desde chiquita porque por mi propia historia, o sea, para mí ser papá ha sido una oportunidad muy grande de crecer yo como ser humano”, confesó.

Mauricio también explicó que disfruta profundamente la paternidad y que su experiencia como padre ha influido incluso en los proyectos que decide realizar como actor.

“Sí, hermoso. Yo por eso atesoro tanto la paternidad y por eso me gusta interpretar en historias y tocar el tema de la paternidad porque siento que nunca acabas de aprender y que hay muchas cosas que de repente no nos damos cuenta y somos responsables de nuestras acciones con nuestros hijos”, señaló.

El actor reflexionó además sobre la importancia de romper con patrones familiares para evitar transmitir a los hijos experiencias negativas de generaciones anteriores.

“Vienen mucho de lo que mamamos de niños y de lo que vivimos y si no rompemos con esos patrones les vamos transmitiendo todo eso a nuestros hijos”, agregó.