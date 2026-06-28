Matan a Apolonio Álvarez, exalcalde de Igualapa, Guerrero

Apolonio Álvarez Montes, expresidente municipal de Igualapa, fue asesinado a tiros este domingo en Guerrero mientras viajaba a bordo de una camioneta por la glorieta de San Juan de los Llanos.

Según los primeros reportes de la Fiscalía del Estado de Guerrero, el exfuncionario local fue interceptado por dos hombres armados entre la entrada de la localidad y una farmacia.

Ahí, los agresores dispararon con rifles de grueso calibre y posteriormente se dieron a la fuga.

De acuerdo con medios nacionales, el ataque ocurrió a las 10:50 h, y fue un familiar quien identificó el cuerpo de Álvarez Montes, quien fungió en dos ocasiones como alcalde de Igualapa, localidad ubicada en la región de la Costa Chica de Guerrero.

El cuerpo del entonces funcionario permaneció en el interior del vehículo que recibió múltiples impactos de bala.

Álvarez Montes ocupó el puesto de edil en los periodos de 2005 a 2008 y de 2018 a 2021 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En redes sociales, la familia del exalcalde confirmó el deceso y expresó sus condolencias

Guerrero es uno de los estados con mayor incidencia de violencia política en el país, e Igualapa es uno de los principales focos rojos, pues el mes pasado también fue asesinado el subdirector de la Policía Municipal, René Hernández López.

Además, es uno de los ocho estados que concentran el 53 % de los homicidios registrados en México.

Con información de López-Dóriga Digital