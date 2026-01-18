Máscara Dorada, listo para explotar su nuevo contrato con All Elite Wrestling

Ha sido una fecha especial para el luchador mexicano Máscara Dorada, una de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y que ahora ha firmado también con All Elite Wrestling (AEW).

El gladiador ya tiene un buen recorrido en AEW, una de las empresas de lucha más importantes a nivel mundial, pues en 2025 fue habitual verlo en sus funciones y ahora estará más ligado a la compañía que encabeza Tony Khan.

“Creo que es una oportunidad más, de estar escalando en carteleras, en Estados Unidos y México. Tengo cuatro años como luchador, soy un luchador relativamente nuevo, tengo 24 años de edad y vamos echándole muchas ganas”, dijo en entrevista para Fox Sports México.

“En AEW he tenido la posibilidad de estar pisando los cuadriláteros de allá, conocer a los luchadores, más nunca tuve una oportunidad por un contrato. Ahora se me da la oportunidad y sin duda alguna la tomé, creo que es algo muy bueno para mi carrera; como lo digo, tengo muy poco y que ya tenga dos contratos es algo muy padre y me gustaría explotar estos dos contratos al máximo”.

¿Qué aportará Máscara Dorada a AEW?

Máscara Dorada, quien fue participante en el AEW Continental Classic, mencionó que su estilo fue lo que cautivó al público estadounidense.

“El estilo a lo mejor le gustó a la gente. Mi estilo de lucha es muy aéreo, muy acrobático, me gusta hacer muchas piruetas y creo que eso fue lo que empezó a gustar en ese lado de Estados Unidos, y pues el amor, el amor que le tengo a la lucha libre es inmenso”.

¿Cómo nació el amor por la lucha libre?

De acuerdo a Máscara Dorada, recordó cómo su padre, Panterita del Ring, lo llevaba con él a las diferentes arenas en las que trabajaba, lo que lo llevó a enamorarse de la lucha libre de forma inmediata.

“Yo creo que la lucha libre ha formado parte de mi vida desde muy pequeño, mi papá es luchador y nos llevaba a las arenas a verlo luchar (…) Entonces creo que la lucha ha formado parte de mi vida y es un amor muy grande”.

Con información de FoxSports

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp