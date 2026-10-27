“Más firmes que nunca en alianza del PRI y PAN”: Arturo Medina

El diputado y coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Arturo Medina dio a conocer que la alianza entre el PRI y el PAN sigue más firme que nunca para la alcaldía de Chihuahua.

Tras rumores una posible fractura en la posible alianza entre el PRI y el PAN con rumbo a la alcaldía de Chihuahua en 2027, el legislador asegura que siguen firmaes a una alianza verdadera y más fuerte contra Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Son dichos nada más que están en el aire que es una falsedad, es una información que nosotros tenemos es de que simple y sensillamente es información que puede filtrar Morena por la simple y sensilla idea de que saben que no van a entrar a Chihuahua”, comentó.