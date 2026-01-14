Más de 50 mil maestros realizan su planeación en segundos | PlaneaSec.com

En un contexto donde la carga administrativa del magisterio continúa en aumento, PlaneaSec.com se ha consolidado como una de las plataformas educativas digitales con mayor adopción entre docentes de educación básica en México.

De acuerdo con datos de la propia plataforma, más de 50 mil maestros ya utilizan PlaneaSec.com para crear planeaciones escolares en cuestión de segundos, alineadas a la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y a los enfoques actuales por campos formativos y proyectos.

La herramienta fue diseñada para atender una de las principales problemáticas del aula: el tiempo que los docentes invierten en la elaboración de planeaciones, formatos y adecuaciones curriculares. Mediante un sistema digital intuitivo, los maestros pueden generar planeaciones claras, estructuradas y contextualizadas, reduciendo significativamente el trabajo repetitivo.

PlaneaSec.com ha sido especialmente adoptada por docentes de primaria y secundaria, quienes destacan la facilidad de uso, la claridad pedagógica y la posibilidad de adaptar las planeaciones al contexto real de sus grupos. La plataforma no sustituye el criterio docente, sino que lo fortalece, permitiendo que el maestro se concentre en la enseñanza y el acompañamiento del alumno.

Otro de los factores clave de su crecimiento ha sido su alineación con la NEM, al integrar los campos formativos, el trabajo por proyectos y una visión centrada en la comunidad y el aprendizaje significativo, aspectos que han generado dudas y carga adicional en muchas escuelas.

Con un modelo de acceso flexible y un crecimiento sostenido impulsado principalmente por recomendación entre docentes, PlaneaSec.com se perfila como una de las soluciones digitales más relevantes para el magisterio mexicano en la era de la transformación educativa.