Renuncia primer ministro de Suecia tras derrota de su bloque en las elecciones

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, presentó su carta de dimisión ante el presidente del Parlamento luego de que se diera a conocer el recuento definitivo de los votos de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo.

De acuerdo con los resultados oficiales, un bloque de partidos de la oposición de centroizquierda, encabezado por los socialdemócratas de Magdalena Andersson, obtuvo 176 escaños en el Parlamento, mientras que el bloque derechista gobernante de Kristersson consiguió 173.

Tras conocerse los resultados, Kristersson formalizó su renuncia al cargo, abriendo paso al proceso parlamentario para determinar la conformación del próximo Gobierno sueco.

Por su parte, Magdalena Andersson, quien en 2021 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Suecia, afirmó que los resultados representan el inicio de una nueva etapa para el país.

Andersson cuestionó durante su mensaje la línea adoptada por el Gobierno saliente durante los últimos cuatro años, particularmente en materia de inmigración y delincuencia. En un discurso difundido a través de la plataforma X, sostuvo que durante ese periodo hubo personas que no se sintieron bienvenidas en Suecia y afirmó que el país entrará ahora en una nueva era.

La nueva composición parlamentaria deberá dar paso a las negociaciones políticas correspondientes para definir quién encabezará el próximo Gobierno y qué alianzas permitirán formar una mayoría en el Parlamento.

Información de Agencia Reforma