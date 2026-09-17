Catean “El Buen Sazón” en investigación por desaparición de Andarik Páez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y agentes del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en el establecimiento denominado “El Buen Sazón”, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso de Andarik, privado de la libertad en Delicias, Chihuahua.

La diligencia fue ejecutada mediante una orden de cateo otorgada por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y se extendió también a un inmueble ubicado a la altura del kilómetro 35 de la carretera Chihuahua–Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el objetivo principal de la intervención fue localizar y asegurar videograbaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento, al considerar que podrían contener información relevante para el desarrollo de las investigaciones.

Durante el operativo participaron agentes investigadores y personal del Ministerio Público, quienes ingresaron a los inmuebles para realizar las acciones autorizadas por la autoridad judicial.

La diligencia se mantiene en desarrollo y hasta el momento las autoridades no han informado sobre los indicios asegurados ni sobre posibles resultados derivados del cateo. Se espera que la Fiscalía General del Estado proporcione posteriormente mayor información sobre las acciones realizadas y su relación con la investigación del caso.