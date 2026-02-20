Marx Arriaga llama mentiroso a Mario Delgado, titular de la SEP

El exdirector de Materiales Educativos, Marx Arriaga, retó a Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación, a demostrar que él impidió incluir “mujeres en la historia” en los libros de texto.

A través de redes sociales, el ahora exfuncionario compartió una entrevista en la que el titular de la SEP intenta aclarar la situación respecto a los materiales educativos la cual tituló “¡El humilde rostro de un mentiroso!”.

“Reto a Mario Delgado a que muestre un oficio en donde se me indique la inclusión del tema: ‘Las mujeres en la historia‘. No se hundan más. Acepten que mintieron. El magisterio no es tonto. ‘Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto‘”, dice el mensaje.

Por su parte, Mario Delgado explicó que la evolución de los materiales es necesaria debido a que un libro debe ser considerado un, “instrumento vivo” que se adapte a las propuestas de los maestros y a las reacciones.

En declaraciones recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que el despido de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sea una traición a su movimiento, creado por Andrés Manuel López Obrador.

“Nadie está traicionando el movimiento, nadie está traicionando a López Obrador, nadie está traicionando, esa no es la discusión, sino más bien, pues hay que continuar, hay que seguir avanzando”, declaró.

El fin de semana, se dio a conocer que Mario Delgado le ofreció a Arriaga una cargo diplomático para que dejara su cargo en la Secretaría. Sin embargo el ahora exfuncionario no acepto.

“Me ofreció una embajada para que dejara este puesto y permitiera que se cambiara, y sí es verdad, la ofreció, y no la quise tomar, porque no iba a traicionar a la base magisterial”, dijo Arriaga durante una transmisión en sus redes sociales, cuando mantenía la protesta en las oficinas de la SEP.